Bergamonews.it - “Con il freddo servono coperte, zaini e sacchi a pelo”: raccolta per il servizio Esodo a Bonate Sopra

. In vista della stagione invernaleper i meno fortunati. Lo ricordano i Comitati dei Genitori dell’isola Bergamasca, che ne approfittano per lanciare un appello a sostegno del progetto dela Sorisole del Patronato San Vincenzo di Bergamo. Per laogni comitato opera in autonomia, per poi consegnare il materiale sabato 16 novembre dalle 10 alle 18 in piazza Vittorio Emanuele II, davanti alla chiesa parrocchiale di. Nel volantino qui sotto alcuni numeri utili da contattare per ulteriori informazioni.