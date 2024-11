Quotidiano.net - Chi è Kemi Badenoch. Le “cose buone” del colonialismo e la polemica con David Tennant

Leggi tutto su Quotidiano.net

Londra, 2 novembre 2024 – Dopo la disastrosa performance elettorale dello scorso luglio, il Partito conservatore britannico ha una nuova leader: è, che dopo essere eletta dagli iscritti succede quindi all’ex premier Rishi Sunak. Quarantaquattro anni e parlamentare dal 2017 – è una dei pochissimi conservatori che sono riusciti a farsi rieleggere – avrà delle grandi sfide davanti fino alle prossime urne, previste per il 2029, alle quali si presenterà come candidata primo ministro. L’infanzia multiculturale e la carriera nell’ITAdegoke (questo il suo cognome da nubile) nasce il 2 gennaio 1980 a Wimbledon, da genitori di origine nigeriana: il padre Femi è medico di base, mentre la madre Feyi lavorava come professoressa di biologia. Ha un fratello, Fola, e una sorella, Lola.