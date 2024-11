Ilrestodelcarlino.it - Bologna, restyling stadio: la storia infinita

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024), 2 novembre 2024 – Ci hanno provato in tanti. Ma, almeno finora, l’annuncio dei grandi progetti non si è mai tradotto in realtà. Quella del nuovoo, in alternativa, deldel Dall’Ara, è unache si perde nella notte dei tempi. E che ha cambiato trama nel corso degli anni, visto che i presidenti che si sono succeduti alla guida delavevano ognuno la propria idea, per un motivo o per l’altro puntualmente non realizzata. Il progetto Romilia L’idea di Guaraldi La cittadella dello sport L’ultimo capitolo dellaè di questi giorni: iltargato Joey Saputo ha cambiato partner per realizzare la ristrutturazione del Dall’Ara. Fuori Fincantieri, dentro Webuild, che entra in campo in forza di un accordo con diritto di esclusiva valido fino al 31 dicembre 2027.