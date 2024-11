Bologna prima vittoria casalinga in campionato

Leggi tutto su Terzotemponapoli.com

Ilriesce ad espugnare il Dall’Ara. Sembra incredibile per i felsinei che lo scorso anno hanno guadagnato la qualificazione in Champions League, ma solo all’undicesima giornata riescono a trovare i tre punti in casa.-Lecce 1-0 I felsinei riescono a superare un buon Lecce. Poche emozioni nei primi 45 minuti con l’occasione più importante capitata sui piedi di Remo Freuler che ha fallito una ghiottissima occasione a pochi metri da Falcone, dopo una corta respinta dell’estremo difensore su una fortuita deviazione di Ramadani. Nel finale poi altra grande parata del portiere dei salentini su un colpo di testa di Castro. Al 33? rete annullata ai salentini: Rafia entra in area, si porta la palla sul destro e trafigge Ravaglia ma gol per un precedente fallo di Dorgu ai danni di Lucumì.