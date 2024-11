Sport.quotidiano.net - Bologna-Lecce 1-0, Orsolini sfata il tabù Dall’Ara

, 2 novembre 2024 – Un gol quasi allo scadere di Riccardoregala la terza vittoria stagionale al, la prima in casa, dove non vinceva da sette mesi. Terzo gol consecutivo per l’esterno rossoblù, che questa volta di testa fa male al: 1-0 per la formazione di Vincenzo Italiano, che per la seconda gara consecutiva non subisce gol. Freuler si divora il vantaggio Italiano conferma in blocco l’undici che ha vinto e convinto martedì contro il Cagliari con una sola eccezione: gioca Ravaglia in porta al posto di Skorupski. Nelscelto Pierotti come trequartista con Rafia che si abbassa sulla linea dei centrocampista, davanti tocca ancora a Krstovic. Prima chance del match con Castro che ci prova di testa su cross dalla destra: Falcone alza in corner. Reazionecon un traversone di Dorgu con il contagiri: Pierotti non ci arriva per un soffio.