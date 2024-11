Lanazione.it - Auto si ribalta nel canale, conducente salvo: c’era poca acqua nel fosso

Lido di Camaiore (Lucca), 2 novembre 2024 – Si è salvato perché c'eranel: protagonista unmobilista di 58 anni di Lido di Camaiore che stamani ha perso il controllo della vettura ed è finito con l'ndosi nelche affianca via dei Tulipani a Lido di Camaiore. L'uomo è rimasto illeso ed è riuscito a uscire dall'abitacolo. Sul posto è intervenuto il personale della polizia municipale di Camaiore per i rilievi e per la rimozione dell'con un carro-attrezzi.