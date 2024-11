Oasport.it - ATP Parigi-Bercy, la solita finale inaspettata: sarà Zverev-Humbert

Una, come nella tradizione di. Da una parte un giocatore esperto di queste latitudini, dall’altro un giocatore che arriva per la prima volta a questo punto in carriera ma con la possibilità di giocarsela avanti al proprio pubblico: il titolo andrà ad uno tra Alexandered Ugo. Nella prima semi, il tedesco ha ragione in due set di Holger Rune, qui vincitore due anni fa. Nel primo setfa il bello e il cattivo tempo grazie anche a nove ace, mentre nel secondo il danese riesce a fare opposizione nella seconda frazione, riuscendo a cavarsela quando il suo avversario va a servire per il match. Un servizio perso in apertura lo condanna nel tiebreak, con il teutonico che così torna il numero 2 al mondo e può vincere il secondo 1000 stagionale dopo quello di Roma, dove ha battuto Nicolas Jarry.