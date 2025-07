Nel carcere italiano in Albania ora c’è tutto tranne i detenuti

Nel cuore dell’Albania, a Gjader, sorge un carcere che sfida ogni immagine convenzionale: qui non si trovano sovraffollamento, carenza di personale o posti letto insufficienti. Un’oasi di efficienza e umanità, situata strategicamente accanto al Cpr e al centro di trattenimento, dimostra che un sistema penitenziario innovativo è possibile. Ma cosa rende questa struttura così speciale? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli di una realtà inaspettata e rivoluzionaria.

C'è un carcere dove problemi di sovraffollamento, carenza di personale e mancanza di posti letto non esistono: si trova a Gjader, accanto al Cpr e al centro di trattenimento per migranti.

