Un vasto incendio ha scosso Fasano, trasformando la serata in un turbine di fumo e apprensione. L’incendio, scoppiato presso l’azienda Eco Ambiente Sud specializzata nello smaltimento di rifiuti speciali, ha causato preoccupazione tra i residenti. Il comune invita a mantenere le finestre chiuse per evitare rischi per la salute, mentre le autorità sono al lavoro per domare il rogo. La situazione è in evoluzione: restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Un vasto incendio è divampato in serata a Fasano all'interno dell'azienda Eco Ambiente Sud che si occupa dello smaltimento di alcune particolari tipologie di rifiuti. In contrada. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incendio all?azienda di rifiuti speciali. Fumo e paura. Il Comune: «Chiudete le finestre»

