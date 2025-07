Incidente sull’Autostrada A12 escavatore si ribalta dal camion | corsia chiusa

Un incidente inquietante si è verificato sulla A12, all’altezza di Covotavecchia, coinvolgendo un autoarticolato con uno scavatore che si è ribaltato, bloccando la corsia e creando momenti di tensione tra gli automobilisti. I vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza la carreggiata. La dinamica dell’incidente rimane ancora da chiarire, ma i soccorritori stanno lavorando per ripristinare la viabilità e prevenire ulteriori rischi.

Covotavecchia, 1 luglio 2025 – Paura nella serata di oggi lungo la A12, direzione Roma, all'altezza del chilometro 53,600, dove i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato. Il mezzo pesante stava trasportando, sul rimorchio, un macchinario agricolo o uno scavatore, quando – per cause ancora da accertare – il carico si è ribaltato sulla carreggiata. Il camion non si è ribaltato, ma lo stesso non si può dire per il mezzo trasportato, finito violentemente sull'asfalto. Fortunatamente, non ci sono stati feriti: l'autista del tir è riuscito a uscire dalla cabina senza conseguenze e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.