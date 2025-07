Ardea nuovo incendio nella discarica di via Pisa | paura per i residenti

Ardea si trova di nuovo sotto choc: un altro incendio di vaste proporzioni ha devastato la discarica abusiva di via Pisa, intensificando la paura tra i residenti già esasperati. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno sollevato una coltre di fumo tossico, invadendo le case e minacciando la salute di chi vive in questa zona critica. La situazione si fa sempre più insostenibile, e l'interrogativo sulla gestione di questa emergenza diventa ormai impellente.

Ardea, 1 luglio 2025 – Un altro incendio, l’ennesimo, ha colpito il tratto di via Pisa alla Nuova Florida, nel quadrante compreso tra viale Nuova Florida e via Modena, tristemente noto per essere una discarica abusiva permanente, a dispetto delle frequenti bonifiche effettuate dal Comune. Questa volta, però, le fiamme si sono spinte oltre, sollevando una densa coltre di fumo che ha invaso non solo le abitazioni circostanti, ma anche quelle più distanti. E la paura è cresciuta: a pochi metri, sul confine con via Pavia, c’è un distributore di carburanti. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto doloso o di autocombustione, ma resta il fatto che il rogo ha riacceso i riflettori su un problema che sembra senza soluzione: la gestione dell’ambiente ad Ardea. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

