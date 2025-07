Wimbledon 2025 gli italiani in campo oggi mercoledì 2 luglio | programma e orari tv

Wimbledon 2025 si apre con emozioni contrastanti per gli italiani: da un lato, la vittoria di Jannik Sinner nel derby contro Nardi, dall’altro, l’amara eliminazione di Lorenzo Musetti, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio. Oggi, scopriamo nel dettaglio il programma e gli orari delle partite in TV, tra speranze e sfide da vivere insieme, per tifare il nostro tennis sulla célebre erba londinese.

Londra, 2 luglio 2025 – Un Wimbledon di luci e ombre fino a qui per gli azzurri. Jannik Sinner ha vinto agilmente il suo primo turno nel derby contro Nardi, ma la compagine italiana ha perso immediatamente Lorenzo Musetti, sconfitto da Basilashvili all'esordio nel torneo. Il tennista toscano ha evidentemente patito l'infortunio del Roland Garros e non ha potuto prepararsi in maniera adeguata a Wimbledon, perdendo una partita spenta e poco vivace, senza i suoi soliti colpi, anche a causa di un virus intestinale. Sconfitto ieri anche Matteo Berrettini, un'altra carta azzurra importante uscita, mentre è finito subito il torneo pure di Arnaldi e Zeppieri.

