Amendola: «Mi ritrovo in George Best, ho speso gran parte dei miei soldi in alcol, donne e macchine veloci»

Il Corriere della Sera ha intervistato Claudiode attore edissimo tifoso della Roma, in occasione dell’uscita del suo libro in cui con tono divertito e tragicomico, racchiude vent’anni contraddistinti dalla passione politica e in particolare dall’adorazione per il comunismo (illusioni comprese) dadi sua madre.: «Sono disamorato del calcio, non della Roma» Oggi cos’è la politica per? «Non la vivo: la guardo e la piango, la amo e non la riconosco. Quando in tv vedo interviste a politici della prima Repubblica, mi sembrano degli statisti». Claudio figlio d’arte. Suo padre era Ferruccio, altrode doppiatore: «Il paradosso era che per dare la voce a Tomas Milian lo pagavano dieci milioni di lire e per Robert De Niro (che fu sempre riconoscente con papà) uno.