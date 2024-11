Alluvione in Spagna Sanchez | Almeno 211 morti a Valencia cerchiamo i dispersi LE FOTO DELLA DEVASTAZIONE

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 2 novembre 2024 – Le alluvioni che hanno devastato la provincia dinella notte tra martedì e mercoledì nel sud-esthanno causato211 vittime, secondo l’ultimo rapporto diffuso sabato dal primo ministro spagnolo Pedro. I soccorsi dispiegati nelle zone sinistrate hanno finora “localizzato e registrato 211”, ha dichiarato il capo del governo in un comunicato istituzionale, precisando che proseguono le operazioni per la ricerca dei. Il ministro degli Interni, Grande Marlaska, ieri sera aggiornando le cifre delle vittimetragedia, aveva dichiarato che “purtroppo avremo altri”. C’è infatti una terribile incertezza sul numero di persone disperse, che sono circa 2.500, anche se le autorità non vogliono ancora confermare alcuna cifra.