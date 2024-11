Nerdpool.it - TOPOLINO A LUCCA COMICS & GAMES 2024

Con l'arrivo dell'autunno, torna puntuale l'emozione di, e anchesi prepara a sorprendere i suoi lettori con contenuti speciali e grandi appuntamenti pensati per questo attesissimo evento. Mercoledì 30 ottobre arriva in edicola, fumetteria, su Panini.it e, naturalmente, in Fiera, il numero 3597 dell'amatissimo settimanale a fumetti, edito da Panini, con una selezione di storie davvero imperdibili. Non mancheranno sorprese entusiasmanti (come le eccezionali cover variant pensate appositamente per) e incontri con grandi protagonisti del mondo del fumetto. Su3597 un esordio eccezionale: il primo capitolo della nuova saga 500 piedi, scritta da Bruno Enna e disegnata da Davide Cesarello, che proseguirà, con il secondo episodio (di sei), sul numero 3598.