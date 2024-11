Terrore a bordo: “Un forte botto e puzza di bruciato”. Cosa è successo - Un volo Jet2 decollato da Antalya, in Turchia, e diretto a Manchester, Regno Unito, è stato costretto a invertire la rotta meno di 90 minuti dopo il decollo a causa di un forte botto e di un intenso odore di bruciato percepito a bordo. I passeggeri, alcuni colpiti da nausea e vomito, hanno vissuto momenti di paura durante l’imprevisto. Panico tra i passeggeri: scarse informazioni e paura Secondo il racconto di una passeggera riportato dal Manchester Evening News, la situazione a bordo è stata particolarmente tesa. “Molte persone erano spaventate parecchi passeggeri vomitavano,” ha raccontato. “Le persone sedute vicino all’ala sinistra guardavano fuori dal finestrino, vomitando e senza riuscire a mettere i piedi a terra. Non sono state fornite molte informazioni, e questo ha peggiorato la situazione,” ha aggiunto la donna. Thesocialpost.it - Terrore a bordo: “Un forte botto e puzza di bruciato”. Cosa è successo Leggi tutto su Thesocialpost.it (Thesocialpost.it - venerdì 1 novembre 2024)- Un volo Jet2 decollato da Antalya, in Turchia, e diretto a Manchester, Regno Unito, è stato costretto a invertire la rotta meno di 90 minuti dopo il decollo a causa di une di un intenso odore dipercepito a. I passeggeri, alcuni colpiti da nausea e vomito, hanno vissuto momenti di paura durante l’imprevisto. Panico tra i passeggeri: scarse informazioni e paura Secondo il racconto di una passeggera riportato dal Manchester Evening News, la situazione aè stata particolarmente tesa. “Molte persone erano spaventate parecchi passeggeri vomitavano,” ha raccontato. “Le persone sedute vicino all’ala sinistra guardavano fuori dal finestrino, vomitando e senza riuscire a mettere i piedi a terra. Non sono state fornite molte informazioni, e questo ha peggiorato la situazione,” ha aggiunto la donna.

