Oasport.it - Tennis, Flavio Cobolli rinuncia all’ATP 250 di Belgrado. Fognini entra in tabellone

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024) Si susseguono le rinunce in vista degli ultimi due tornei stagionali, in programma a partire da domenica 3 novembre nella settimana che precede le ATP Finals 2024 di Torino. Soffermandoci sui giocatori italiani, nei giorni scorsi Matteo Berrettini si era cancellato d250 di Metz e Lorenzo Musetti d250 di, ma oggi sono arrivate altre novità., ancora alle prese probabilmente con i problemi alla spalla destra che l’hanno costretto a saltare il Masters 1000 di Parigi-Bercy, ha deciso infatti dire alla trasferta in Serbia per completare il suo recupero in vista di una possibile convocazione per le Final Eight di Coppa Davis a Malaga con la maglia azzurra. Quello diè stato solo l’ultimo di una lunga serie di forfait, che hanno spalancato a Fabiole porte delprincipale in quel di