Taiwan ha speso molto in tecnologie militari avanzate per dissuadere la Cina da azioni armate. Il ruolo dei droni e dei missili. Taiwan testa i droni Thunder Tiger pensando a un attacco della Cina InsideOver.

Taiwan testa i droni Thunder Tiger pensando a un attacco della Cina

Taiwan ha speso molto in tecnologie militari avanzate per dissuadere la Cina da azioni armate. Il ruolo dei droni e dei missili. The post Taiwan testa i droni Thunder Tiger pensando a un attacco della ...

Mini satelliti e radar passivi, così Taiwan intercetta i droni cinesi

L'isola rafforza le sue capacità tecnologiche con un nuovo sistema di contromisure basato su satelliti a bassa orbita e radar passivi, in risposta alla crescente pressione militare di Pechino ...

Mille droni killer dagli Usa: la mossa che inguaia la Cina

Nuovi droni per Taiwan L'annuncio è arrivato nel day after delle esercitazioni cinesi Joint Sword 2024B. Secondo quanto riferito dal South China Morning Post, l’esercito taiwanese ha firmato ...

Taiwan, tra droni killer e una coppia di cervi

Un migliaio di droni killer e una coppia di cervi. La risposta di Taiwan al nuovo round di esercitazioni militari cinesi, andate in scena lunedì 14 ottobre, segue due direttrici assai diverse.