Tacconi si è ripreso la Juventus | È sulla strada giusta e ha talento

di Matteo Baconcini Stefano, leggendario portiere dellanegli anni '80, si racconta dopo l'evento che gli ha cambiato la vita. Nel libro "L'Arte di Parare",condivide la sua esperienza dopo che un aneurisma cerebrale lo ha colpito il 23 maggio 2022, mentre si recava ad un evento benefico ad Asti. Un fatto che lo ha costretto a confrontarsi con una nuova realtà, da lui stesso definita come "il secondo tempo della vita"., iniziamo dal principio: come ha deciso di fare il portiere? "Ho iniziato a giocare in porta perché ero l'ultimo dei miei fratelli, decidevano loro i "ruoli". Devo molto a Camilo Puletti a Spoleto, il mio primo allenatore, che mi ha insegnato i "dieci comandamenti" del portiere. Quelli erano i fondamentali che i portieri di oggi trascurano".