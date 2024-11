Spesso l'apparenza inganna in Un posto al sole - Rosa chiede scusa a Manuel per avergli dato uno schiaffo (quanta modernità!) e si fa finalmente confessare la verità: tutto il quartiere dice che ha una storia con il prete. A lei delle dicerie non importa, ma del pensiero di Manuel sì, e lui le crede. Per questo pensa di stare tranquilla. E invece no, perché raccontando la storia alla signora Giulia, scopre che anche lei ha avuto qualche sospetto “innocente, platonico”, certamente. Ma questo a Rosa fa ancora più male, perchè la signora Giulia è una persona che lei stima e che l’ha sempre aiutata. E qui ancora una volta viene fuori il vero volto di un personaggio che vorrebbe essere, secondo gli autori, la parte buona per eccellenza di upas: moralista, perbenismo e di sinistra. E invece si rivela essere più cattiva e spietata di tutti. E anche più pericolosa perché con il suo vestito di donna giusta è anche influente. Ilfoglio.it - Spesso l'apparenza inganna in Un posto al sole Leggi tutto su Ilfoglio.it (Ilfoglio.it - venerdì 1 novembre 2024)- Rosa chiede scusa a Manuel per avergli dato uno schiaffo (quanta modernità!) e si fa finalmente confessare la verità: tutto il quartiere dice che ha una storia con il prete. A lei delle dicerie non importa, ma del pensiero di Manuel sì, e lui le crede. Per questo pensa di stare tranquilla. E invece no, perché raccontando la storia alla signora Giulia, scopre che anche lei ha avuto qualche sospetto “innocente, platonico”, certamente. Ma questo a Rosa fa ancora più male, perchè la signora Giulia è una persona che lei stima e che l’ha sempre aiutata. E qui ancora una volta viene fuori il vero volto di un personaggio che vorrebbe essere, secondo gli autori, la parte buona per eccellenza di upas: moralista, perbenismo e di sinistra. E invece si rivela essere più cattiva e spietata di tutti. E anche più pericolosa perché con il suo vestito di donna giusta è anche influente.

Spesso l'apparenza inganna in Un posto al sole

(ilfoglio.it)

Dopo lo schiaffo, Rosa si scusa con il piccolo Manuel. Ma viene a sapere che anche la signora Giulia, che si rivela il personaggio più cattivo di tutti, aveva qualche sospetto su di lei ...

