lupi. Brutte notizie, invece, per quanto riguarda gli orsi e i dispositivi per difendersi da loro eventuali attacchi. Ma andiamo con ordine.lupi“Nella legge quadro sulla montagna è stato approvato l’emendamento del Trentotoday.it - Si potranno abbattere i lupi ma non spruzzare spray agli orsi Leggi tutto su Trentotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Trentotoday.it: Il Senato ha dato il via libera all’emendamento sull’abbattimento dei. Brutte notizie, invece, per quanto riguarda glie i dispositivi per difendersi da loro eventuali attacchi. Ma andiamo con ordine.“Nella legge quadro sulla montagna è stato approvato l’emendamento del

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Con l'emendamento del Senato sima non spruzzare spray agli orsi; Grigioni, caccia anche ai: se ne35; C’è interesse per la caccia al lupo; Dal 1° dicembre in Svizzera via libera all’abbattimento di; Al via dal 1° dicembre l’abbattimento di decine diin Svizzera; Dal primo dicembre meglio non essere un lupo in Svizzera; Approfondisci 🔍

Abbattere i lupi salverà la pastorizia?

(rivistanatura.com)

Anche in Slovenia nonostante siano stati abbattuti 51 lupi dal 1995 al 2009 (l’82% di tutta la mortalità ... spesso non controllabili e per questo motivo si potrebbe paragonare ad una partita a dadi.

Consultazione popolare su orsi e lupi. Si vota anche in Val di Non

(rainews.it)

La Comunità di Valle ha stabilito il regolamento e definito la data: tra il 25/11 e l'8/12, stabilito il regolamento ...

RISULTATI REFERENDUM ORSI-LUPI IN VAL DI SOLE TRENTINO: STRAVINCE IL SÌ/ Pericolosi per 98,58%: cosa succede

(ilsussidiario.net)

Risultati Referendum sugli orsi in Trentino: Val di Sole stravince il Sì. Cosa cambia a fronte ora sugli animai pericolosi ...

Si sveglia circondato dai lupi: il video è da brividi

(virgilio.it)

ululanti ma calmi Pur avvisati dai gestori della cabina della presenza dei lupi nella zona e già da loro avvistati nei giorni precedenti, Michee e Maya non si aspettavano sicuramente un’esperienza del ...