Serie A Como-Lazio 1-5 | Castellanos guida la cinquina biancoceleste

Vince ancora la Lazio, che batte il Como 5-1 nella decima giornata di Serie A. Al Sinigaglia decide la doppietta di Castellanos e le reti di Pedro, Patric e Tchaouna. Nel mezzo il bel gol di Mazzitelli e due espulsioni, una per parte, prima di Braunoder poi di Nuno Tavares. Con questa vittoria Baroni vola al terzo posto in classifica, agganciando Atalanta e Fiorentina a quota 19 punti. Rimane fermo a 9 invece il Como di Fabregas. Parte bene la Lazio, che prende subito il possesso del pallone, mentre il Como aspetta basso e prova a eludere il pressing sfruttando le ripartenze. Al 28? l'episodio che cambia la partita: Dossena devia il pallone con un braccio dopo il colpo di testa di Vecino e Pairetto, dopo un consulto con Il Var, assegna il calcio di rigore per la Lazio. Sul dischetto si presenta Castellanos, che spiazza Audero e firma l'1-0