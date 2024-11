Liberoquotidiano.it - "Sapeva tutto del pacco 17": Affari Tuoi, Jacopo e Mary nella bufera | Guarda

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it: Partita non proprio fortunata perda Bologna ad, il popolarissimo programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Con lui al centro dello studio, colnumero 1, sua moglie. A un certo punto della puntata il dottore ha offerto al pacchista ben 15mila euro, mentre in ballo c'erano ancora i 30mila e i 75mila euro.ha rifiutato e col tiro successivo purtroppo ha eliminato i 75mila euro. Alla fine, quindi, gli sono rimasti 20 euro, 5mila e 30mila euro. L'offerta, allora, è stata di 7.500 euro. Mahanno rifiutato di nuovo. Quando poi in gioco erano rimasti solo 5mila e 30mila euro, il dottore ha offerto loro il cambio. Cheha accettato prendendo il 17 della Campania. La scelta, però, non ha portato affatto fortuna al concorrente, che alla fine si è ritrovato con 5mila euro.