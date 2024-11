Sanità Roma, (UGL): ” Aggressione al medico del pronto soccorso dell’ospedale di Civitavecchia è atto gravissimo” - Aggressione al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia: medico e Infermiera Colpiti durante il Servizio “Questa mattina nella sala triage dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia, il medico di guardia è stato aggredito da un uomo che lo ha colpito al volto con un pugno, nella colluttazione è stata coinvolta anche una infermiera – riferiscono in una nota Gianluca Giuliano segretario nazionale UGL Salute e Fabiana Attig segretaria territoriale UGL Civitavecchia aggiungendo che – si tratta di un atto gravissimo che evidenzia come tutti i sanitari ma soprattutto gli operatori del pronto soccorso sono estremamente a rischio nell’espletamento delle loro mansioni di prima assistenza ai cittadini. Puntomagazine.it - Sanità Roma, (UGL): ” Aggressione al medico del pronto soccorso dell’ospedale di Civitavecchia è atto gravissimo” Leggi tutto su Puntomagazine.it (Puntomagazine.it - venerdì 1 novembre 2024)alSan Paolo die Infermiera Colpiti durante il Servizio “Questa mattina nella sala triageSan Paolo di, ildi guardia è stato aggredito da un uomo che lo ha colpito al volto con un pugno, nella colluttazione è stata coinvolta anche una infermiera – riferiscono in una nota Gianluca Giuliano segretario nazionale UGL Salute e Fabiana Attig segretaria territoriale UGLaggiungendo che – si tratta di unche evidenzia come tutti i sanitari ma soprattutto gli operatori delsono estremamente a rischio nell’espletamento delle loro mansioni di prima assistenza ai cittadini.

