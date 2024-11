Bologna, nei locali che furono dello storico ristorante Pappagallo in piazza della Mercanzia. Il Gruppo Zivieri, che aprì la prima macelleria di famiglia nel 1987 a Monzuno, punta a tornare in centro (dopo l'esperienza conclusa al Mercato di Mezzo alcuni anni fa) aprendo tra fine marzo e inizio aprile 2025 un ristorante di cucina bolognese con annessa bottega di carni e salumi di propria produzione in quello che fu un luogo simbolo della ristorazione felsinea. Gamberorosso.it - Rinasce il Pappagallo di Bologna: apre il ristorante con macelleria della famiglia Zivieri Leggi tutto su Gamberorosso.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gamberorosso.it: Dall'Appennino al cuore di, nei locali che furono dello storicoin piazzaMercanzia. Il Gruppo, che aprì la primadinel 1987 a Monzuno, punta a tornare in centro (dopo l'esperienza conclusa al Mercato di Mezzo alcuni anni fa)ndo tra fine marzo e inizio aprile 2025 undi cucina bolognese con annessa bottega di carni e salumi di propria produzione in quello che fu un luogo simboloristorazione felsinea.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, l’ex ‘il ristorante con macelleria della famiglia Zivieri;ildiil ristorante con macelleria della famiglia Zivieri; Palazzo Boncompagni a: apertura speciale sabato 2 novembre; Alo storico ristorantenuovo bar per aperitivi d’autore; Ilriapre al pubblico: non più ristorante, ma bottega | VIDEO; Osteria Torre Alberici, la bottega più antica della cittàcon il ristorante Al

Bologna, l’ex ‘Pappagallo’ rinasce: apre il ristorante con macelleria della famiglia Zivieri

(msn.com)

E dal 6 novembre via al crowdfunding per raccogliere risorse da destinare alle attività del progetto, con il sostegno di Emil Banca. Ecco come partecipare al progetto ...

Una delle migliori macellerie d’Italia vuole aprire a Bologna al posto di un ristorante storico

(bolognatoday.it)

Un passo importante non solo per un’azienda eccellente, ma anche per la città di Bologna. Il ristorante con bottega aprirà infatti nello spazio che dal 1919 al 2022 — dunque per oltre un secolo — ha ...

Bologna, Zivieri apre macelleria e ristorante dove c'era il Pappagallo in piazza della Mercanzia: «E un crowdfunding per crescere»

(corrieredibologna.corriere.it)

La nota azienda dell'Appennino dell'omonima famiglia sbarca in città e lancia un piano di sviluppo per raddoppiare il fatturato:«Uscendo dal perimetro familiare» ...

Zivieri trova casa all’ex Pappagallo. Ristorante con macelleria annessa. E un crowdfunding per crescere

(msn.com)

Per diventare soci del ’Club’ si può sostenere l’idea dal 6 novembre sulla piattaforma Mamacrowd "È un investimento per chi condivide i nostri valori e che può portare risultati nel medio e lungo term ...