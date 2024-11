contro l'uomo delle Brigate Rosse fuggito da cascina Spiotta dove morì il carabinieri Giovanni D'Alfonso Notizie.virgilio.it - Riaperto il caso D'Alfonso contro gli ex Brigate Rosse Renato Curcio, Mario Moretti e Lauro Azzolini Leggi tutto su Notizie.virgilio.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Notizie.virgilio.it: Nuova data per il processol'uomo dellefuggito da cascina Spiotta dove morì il carabinieri Giovanni D'

Riaperto il caso D'Alfonso contro gli ex di Brigate Rosse Renato Curcio, Mario Moretti e Lauro Azzolini

Dopo quasi 50 anni si riapre il fascicolo sul caso della morte del carabiniere Giovanni D’Alfonso. Bruno, figlio del carabiniere ucciso, aveva presentato un esposto alla procura di Torino per ...

Dopo quasi 50 anni, si riapre il processo per la morte del carabiniere D'Alfonso

L'appuntato fu colpito nella sparatoria in cui perse la vita anche la brigatista Mara Cagol: accadde nell'Alessandrino durante l'operazione per la liberazione dell'imprenditore Vittorio Vallarino Ganc ...

Brigate Rosse di nuovo sotto accusa: tre imputati per l'omicidio del Carabiniere D'Alfonso

Il 5 giugno 1975, una tranquilla giornata estiva si trasformò in un dramma alla cascina Spiotta di Arzello di Melazzo, nell'Alessandrino. Durante un'operazione di liberazione dell'imprenditore vinicol ...

Ex Br, omicidio del carabiniere Giovanni D’Alfonso: a giudizio Curcio e Moretti

IL CASO È stata la tenacia dei figli, a distanza di quasi cinquant’anni, a determinare la riapertura del caso giudiziario e il rinvio a giudizio dei capi delle brigate rosse ...