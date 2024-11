Piscina alternativa". Lo scontro è ormai aperto e la frattura non facile da ricucire. Da una parte il Comune, dall’altra il nuoto ravennate, che si è costituito in un coordinamento. Del resto, "la nuova Piscina comunale escluderà tutte le società e gli enti di promozione del nuoto ravennate, a favore di una società di nuoto di Reggio Emilia, la Coopernuoto". La denuncia – non la prima peraltro, ma stavolta accorata perentoria – arriva in maniera unitaria dai 14 ‘player’ che usufruiscono della Piscina comunale ‘Gianni Gambi’, ovvero 4 enti di promozione (Uisp, Libertas, Endas e Aics) e 10 società (Rinascita, Team Romagna, Libertas, Nuoto pinnato, Swim fit, Centro sport terapia judo, Rinascita master, Triathlon Ravenna, Triathlon Romagna, Pallanuoto Ravenna e Circolo subacqueo ravennate). Ilrestodelcarlino.it - Piscina, le società contro il Comune: "Ne costruiremo una per noi" Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: "Siamo pronti a costruire unaalternativa". Lo sè ormai aperto e la frattura non facile da ricucire. Da una parte il, dall’altra il nuoto ravennate, che si è costituito in un coordinamento. Del resto, "la nuovacomunale escluderà tutte lee gli enti di promozione del nuoto ravennate, a favore di unadi nuoto di Reggio Emilia, la Coopernuoto". La denuncia – non la prima peraltro, ma stavolta accorata perentoria – arriva in maniera unitaria dai 14 ‘player’ che usufruiscono dellacomunale ‘Gianni Gambi’, ovvero 4 enti di promozione (Uisp, Libertas, Endas e Aics) e 10(Rinascita, Team Romagna, Libertas, Nuoto pinnato, Swim fit, Centro sport terapia judo, Rinascita master, Triathlon Ravenna, Triathlon Romagna, Pallanuoto Ravenna e Circolo subacqueo ravennate).

