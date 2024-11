Oasport.it - Moto2, Manuel Gonzalez svetta nelle pre-qualifiche 1 di Sepang, Arbolino e Vietti comodamente in top10

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Lo spagnoloha chiuso al comando le pre-1 del Gran Premio di Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2024, dando conferma del suo buon momento di forma. Sul tracciato diabbiamo vissuto un turno indicativo con condizioni meteo davvero torride, 33 °C per quanto riguarda l’atmosfera e ben 51 °C sull’asfalto, con una bandiera rossa a 2 minuti dal termine per una caduta del nipponico Ayumu Sasaki in curva 2 (il pilota era rimasto dolorante sulla sede stradale). Il miglior tempo, come detto, porta la firma di(Kalex Gresini) in 2:05.576 con 333 millesimi di vantaggio sul ceco Filip Salac (Kalex Elf Marc VDS), mentre è terzo il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a 0.368.