Mistermovie.it - Mister Movie | Prima Foto dalla Serie Spin-Off IT Welcome to Derry

Leggi tutto su Mistermovie.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Mistermovie.it: Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Warner Bros. Discovery ha recentemente rilasciato unadi immagini anteper It:to, la nuovache si inserisce nell’universo horror ispirato al celebre romanzo di Stephen King. Questa attesissima, che funge da prequel per i film It e It Chapter Two, offrirà una nuova prospettiva su, la cittadina infestata da presenze oscure e terrificanti, con un focus particolare sulla vita dei suoi abitanti e sulo che circonda il terrificante Pennywise. Nuovi Sguardi sui Personaggi diLeditonon mostrano ancora chiaramente Pennywise, ma ci introducono a nuovi volti e a personaggi intriganti che popoleranno questa inquietante storia.