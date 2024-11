Mistermovie.it - Mister Movie | Nuovo trailer e poster di Star Wars: Skeleton Crew per la serie Disney+ di Jude Law

(Mistermovie.it - venerdì 1 novembre 2024)- Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.ha finalmente svelato ile ilufficiali per, una nuovadell’universo diche promette di portare emozioni eo. Protagonista èLaw, che interpreta ilioso Jod Na Nawood, una guida enigmatica per un gruppo di ragazzi che si ritrovano sperduti in una galassia piena di insidie e strane creature. Ladebutterà il 3 dicembre e si colloca nello stesso periodo temporale della prima stagione di The Mandalorian, subito dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi. Ilo e l’Avventura neldiIldioffre un assaggio di ciò che i protagonisti dovranno affrontare.