Gamberorosso.it - Meno carne rossa e più vegetali: così le nuove linee guida nutrizionali fanno infuriare l'industria della carne Usa

Leggi tutto su Gamberorosso.it

(Gamberorosso.it - venerdì 1 novembre 2024)- Leguide stanno tornando, eanche le polemiche delle aziende. È arrivato quel momento in cui gli scienziati condividono le raccomandazioniper i prossimi anni e questo, in un paese come gli Stati Uniti dove il consumo di, soprattutto) è ancora molto elevato, equivale a pestare i piedi a un'che continua a essere florida. La dieta carnivora negli Stati Uniti La bozza delleha suscitato già le proteste da parte degli allevatori: i ricercatori hanno da tempo sottolineato il rischio di malattie cardiovascolari derivato da un abuso di hamburger e bistecche, ma fino a oggi le indicazioniparlavano generalmente di «grassi saturi» senza fare accenni alla