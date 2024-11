coppia di italiani è stata fermata in Argentina mentre cercava di tornare in Italia con una bimba che, secondo le autorità, è nata da Maternità surrogata. La notizia è di poche ore fa e arriva dal quotidiano La Nacion, che non ha rivelato l’identità dei protagonisti di questa storia. Ed ha precisato che si tratta di un fermo su ordine federale. Maternità surrogata, la vicenda della coppia italiana fermata in Argentina su ordine federale – notizie.comRiavvolgiamo il nastro. La coppia di italiani di Padova formata da due uomini (uno di loro è un medico oncologo) avrebbe tentato di partire dall’Argentina due volte, prima di essere fermata all’aeroporto di Ezeiza lo scorso venerdì 25 ottobre. La prima volta mercoledì scorso, quando la madre biologica, una donna di 28 anni di Rosario, si sarebbe recata all’aeroporto di Buenos Aires con uno dei due italiani. Notizie.com - Maternità surrogata, la vicenda della coppia italiana fermata in Argentina su ordine federale Leggi tutto su Notizie.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Notizie.com: Unadi italiani è statainmentre cercava di tornare in Italia con una bimba che, secondo le autorità, è nata da. La notizia è di poche ore fa e arriva dal quotidiano La Nacion, che non ha rivelato l’identità dei protagonisti di questa storia. Ed ha precisato che si tratta di un fermo su, lainsu– notizie.comRiavvolgiamo il nastro. Ladi italiani di Padova formata da due uomini (uno di loro è un medico oncologo) avrebbe tentato di partire dall’due volte, prima di essereall’aeroporto di Ezeiza lo scorso venerdì 25 ottobre. La prima volta mercoledì scorso, quando la madre biologica, una donna di 28 anni di Rosario, si sarebbe recata all’aeroporto di Buenos Aires con uno dei due italiani.

