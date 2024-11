Leggi tutto su Justcalcio.com

(Justcalcio.com - venerdì 1 novembre 2024)- 2024-11-01 21:10:52 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’allenatore del Southampton Russellnon si aspettaespansivi da Pepper sedare le voci secondo cui è sull’orlo del licenziamento – e ha definito i giornalisti “pigri” per aver affermato che la sconfitta della sua squadra contro il Leicester City gli sarebbe costata il lavoro. I Saints hanno respinto un vantaggio di 2-0 in casa contro la loro squadra neopromossa per perdere 3-2 contro i Foxes il 19 ottobre, quando il rigore di Jordan Ayew al 98? ha deciso la partita. La successiva sconfitta per 1-0 contro ilCity ha lasciato, che ha reso il City la forza dominante nel calcio inglese vincendo sei volte la Premier League,ndo che avrebbe “imparato molto” dallo stile di gioco attraente del Southampton.