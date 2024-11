Maria Rosaria Boccia | Non dormo più ho l’ansia stampa e tv mi perseguitano vivo chiusa in casa

Maria Rosaria Boccia – ex consulente di Sangiuliano – poco prima di andare in onda su La7: “Mi vedrete sorridente e preparata, ma il mio vero stato d’animo è un altro”, aveva scritto. Lo sfogo di Maria Rosaria Boccia: “Non dormo più” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Rosaria Boccia (@MariaRosariaBocciaofficial) “Non dormo più la notte, mi agito quando suona il citofono, mi ritrovo giornalisti ovunque”. Maria Rosaria Boccia si sfoga e racconta tutta la sua inquietudine nella puntata di Piazzapulita andata onda ieri sera – 31 ottobre – su La7. Leggi tutto su Dayitalianews.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dayitalianews.com: Lo aveva preannunciato con un messaggio su IG,– ex consulente di Sangiuliano – poco prima di andare in onda su La7: “Mi vedrete sorridente e preparata, ma il mio vero stato d’animo è un altro”, aveva scritto. Lo sfogo di: “Nonpiù” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) “Nonpiù la notte, mi agito quando suona il citofono, mi ritrovo giornalisti ovunque”.si sfoga e racconta tutta la sua inquietudine nella puntata di Piazzapulita andata onda ieri sera – 31 ottobre – su La7.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: “vado in giro, vivo segregata in casa”. L’intervista integrale;laureata? Il suo avvocato la smentisce. E il documento lo posta proprio lei; Piazzapulita, Italo Bocchino demolisce: "Il contrattoesiste"; La separazione, l'errore anagrafico, il divorzio: la versione disulla fine del matrimonio con Marco Mignogna;torna in tv: «La chiave d'oro di Pompei?ce l'ho io»;smentisce la versione dell'ex marito sul divorzio: "Neanche un centesimo da lui"; Approfondisci 🔍

Maria Rosaria Boccia a Piazzapulita: «Su di me gogna mediatica, vivo segregata in casa». La lite con Italo Bocchino

(msn.com)

Maria Rosaria Boccia è tornata in televisione, ospite di Piazzapulita su La7, per difendersi dalle accuse e smentire le voci che la circondano. L'imprenditrice di Pompei ha spiegato: «Ho accettato per ...

Maria Rosaria Boccia punge ancora Sangiuliano: "La chiave d'oro di Pompei non ce l'ho io". E sulla ferita alla testa...

(huffingtonpost.it)

La chiave d'oro da 12mila euro donata dal sindaco di Pompei "non ce l'ho io". Così Maria Rosaria Boccia a Piazza Pulita. L'ex ministro Sangiuliano alla stampa, ha detto l'imprenditrice, "prima ha ...

Maria Rosaria Boccia torna a parlare: «Su di me gogna mediatica, vivo segregata in casa»

(msn.com)

La donna al centro dello scandalo che ha investito il ministero della Cultura è tornata a parlare. Ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, Maria Rosaria Boccia ha detto di aver «accettato di tornar ...

Piazzapulita, Boccia tra caso laurea e la ferita di Sangiuliano. Bocchino: "Cumulo di bugie"

(iltempo.it)

La foto è contenuta negli atti della denuncia presentata da quest'ultimo contro la sua ex collaboratrice e non è stata mostrata in trasmissione. Dall'ospitata di ieri abbiamo saputo che la vita di ...