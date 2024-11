’Castagne al borgo’ di Cupra Marittima del domani e dopodomani, quando Marano si trasformerà in un grande palcoscenico. Bus navetta partiranno dal piazzale della Libertà, dal parcheggio del distributore Beyfin e dal piazzale del cimitero. Il programma, inizio alle 17, è davvero intenso con intrattenimenti e performance musicali, giochi da tavolo, giochi di ruolo. A seguire le letture tratte dalle produzioni di Antonio De Signoribus a cura dell’associazione Nuova Linfa. Alle 19 e alle 20 due spettacoli teatrali e alle 21,30 spettacolo musicale a cura del Rùmark, suoni e leggende della mitologia. Ilrestodelcarlino.it - Marano si prepara ad accogliere i visitatori per ’Castagne al borgo’ Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Ormai tutto è pronto per la due giorni dialdi Cupra Marittima del domani e dopodomani, quandosi trasformerà in un grande palcoscenico. Bus navetta partiranno dal piazzale della Libertà, dal parcheggio del distributore Beyfin e dal piazzale del cimitero. Il programma, inizio alle 17, è davvero intenso con intrattenimenti e performance musicali, giochi da tavolo, giochi di ruolo. A seguire le letture tratte dalle produzioni di Antonio De Signoribus a cura dell’associazione Nuova Linfa. Alle 19 e alle 20 due spettacoli teatrali e alle 21,30 spettacolo musicale a cura del Rùmark, suoni e leggende della mitologia.

Marano si prepara ad accogliere i visitatori per ’Castagne al borgo’

Il borgo di Marano a Cupra Marittima si prepara per la festa "Castagne al Borgo" con un ricco programma di intrattenimenti, spettacoli teatrali e musicali, giochi e gastronomia tipica. Bus navetta ...

“L’area del Marano diventi un corridoio ecologico”

Per FUORISALONE 2024 di Ecomondo – 7a edizione, lunedì 4 e martedì 5 novembre 2024 al Rockisland, Molo di Rimini si terrà il workshop progettuale “MARANO. Varco a mare e corridoio ecologico”. Come fin ...

Così funzionava il ‘sistema delle mazzette’ sui rifiuti a Marano, chiesti gli arresti di imprenditori e faccendieri

Così funzionava il 'sistema delle mazzette' sui rifiuti a Marano, chiesti gli arresti di imprenditori e faccendieri ...

Da Marano la proteina che attira l'interesse degli scienziati di tutto il mondo

Biagio Biancardi, titolare di una società di Marano che produce dal latte di mucca la lattoferrina, proteina contenuta nel latte materno, spiega alla Tgr Campania i possibili utilizzi di questo prodot ...