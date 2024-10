Baroni, allenare della Lazio, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua squadra contro il Como: `classifica? Non vedo bene Leggi tutto su Calciomercato.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Calciomercato.com: Marco, allenare della, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua squadra contro il Como: `? Nonbene

Lazio, Baroni e la battuta sulla classifica: "Non vedo bene..."

(calciomercato.com)

Marco Baroni, allenare della Lazio, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua squadra contro il Como: `Classifica? Non vedo bene senza occhiali, sai.

La Lazio batte il Genoa 3-0 all'Olimpico e vola in classifica

(rainews.it)

Ancora una volta stratosferico Nuno Tavares. Decisiva la panchina: a segno per i biancocelesti Noslin, Pedro e Vecino ...

Como-Lazio 1-5: manita biancoceleste al Sinigaglia, Baroni è terzo

(repubblica.it)

La Lazio fa sul serio, batte in trasferta il Como e agguanta Atalanta e Fiorentina ... Terzo ko nelle ultime quattro per gli uomini di Fabregas, che restano a 9 punti in classifica. COMO (4-2-3-1): ...

Probabili formazioni Como Lazio: turnover per Baroni

(lazionews.eu)

COMO LAZIO PROBABILI FORMAZIONI – Dopo il tris rifilato al Genoa, la Lazio prosegue la propria cavalcata recandosi allo Stadio Sinigaglia per sfidare il Como di Cesc Fabregas. Ecco di seguito le proba ...