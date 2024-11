Juventus, casting difesa: da Skriniar a Dragusin, Giuntoli cerca un'opportunità low cost - Ci vorrebbe un amico. O almeno un compagno, per Kalulu e Gatti, e soprattutto per Danilo. Gennaio è atteso molto più della settimana che lo Leggi tutto su Calciomercato.com (Calciomercato.com - venerdì 1 novembre 2024)- Ci vorrebbe un amico. O almeno un compagno, per Kalulu e Gatti, e soprattutto per Danilo. Gennaio è atteso molto più della settimana che lo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: daa Dragusin, Giuntoli cerca un'opportunità low cost|Primapagina; Lasognaper la, il Man United vuole Amorim come nuovo manager. Cairo punta a tenersi il Toro; Dybala-Inter le news di calciomercato di oggi; Juve, sbarca Kostic e ora Depay e Paredes. Inter, duello; Inter,in: Marotta sceglie il rinforzo; Calciomercato: fari puntati super la

Juventus, casting difesa: da Skriniar a Dragusin, Giuntoli cerca un'opportunità low cost

(calciomercato.com)

Ci vorrebbe un amico. O almeno un compagno, per Kalulu e Gatti, e soprattutto per Danilo. Gennaio è atteso molto più della settimana che lo anticiperà, ossia.

Juventus, Skriniar è sempre in cima alla lista per la difesa. Dragusin prima alternativa

(informazione.it)

Il problema non è solo Bremer , ma è soprattutto Bremer. Inteso come “assenza di”, a ulteriore e inesausta conferma di come i giocatori contino più degli… Leggi ...

Juventus, obiettivo Skriniar per gennaio | Ma occhio anche al colpo dal Tottenham

(sportpaper.it)

La Juventus cerca un difensore per sostituire Bremer e il nome più caldo sembra essere quello di Milan Skriniar, attualmente al PSG. Il difensore slovacco però sta trovando pochissimo spazio, con solo ...

Juventus: ecco il colpo in difesa, quando può essere ufficiale

(newsmondo.it)

Con l’infortunio di Bremer, la Juventus cerca un rinforzo in difesa. Skriniar del PSG potrebbe essere l'opzione ideale.