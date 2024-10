Quotidiano.net - Juric, con prestazioni così riconquisteremo i tifosi

Leggi tutto su Quotidiano.net

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: "Dopo Firenze era importante riprendere la strada giusta. I ragazzi sono stati bravi nel gioco e nella fase difensiva, anche quando c'era da stringere le linee". Lo ha detto Ivana DAZN dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino. "Noi dobbiamo far sorridere i nostri, tornare a farli gioire. Oggi ho sentito anche applausi. Solo conpossiamo riconquistare la loro fiducia", ha aggiunto. E poi ancora: "Come allenatore non posso dire che sono soddisfatto, si può fare ancora meglio". Mentre a chi gli chiede dell'esclusione di Pellegrini risponde che la scelta è stata "tecnica". Poitornando sul ko di Firenze ha concluso: "Dopo Firenze ci sono stati momenti difficili, ora dobbiamo solo pensare a giocare a calcio. Essere concentrati sul pallone e basta. Ho visto una squadra concentrata e sono molto soddisfatto".