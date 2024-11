calciatore tra le oltre 150 vittime della terribile alluvione che in questi giorni ha travolto la parte orientale della Spagna: José Castillejo è morto a 28 anni, aveva giocato nelle giovanili del Valencia. Fanpage.it - José Castillejo muore nell’alluvione, l’ex calciatore del Valencia aveva 28 anni Leggi tutto su Fanpage.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Fanpage.it: C'è anche untra le oltre 150 vittime della terribile alluvione che in questi giorni ha travolto la parte orientale della Spagna:è morto a 28giocato nelle giovanili del

José Castillejo muore nell’alluvione, l’ex calciatore del Valencia aveva 28 anni

C'è anche un calciatore tra le oltre 150 vittime della terribile alluvione che in questi giorni ha travolto la parte orientale della Spagna: José Castillejo ...

Tragedia a causa del DANA: muore José Castillejo, canterano del Valencia

Continuano ad arrivare tragiche notizie dalla Comunità Valenciana, dove le conseguenze della devastante DANA (depressione isolata ad alta quota) hanno colpito duramente vite e territori. Questa volta, ...

