In Transilvania, sulle tracce di Dracula (Di venerdì 1 novembre 2024) Mappa dei luoghi di un personaggio leggendario tra storia, letteratura e cinema La fine di ottobre e l'inizio di novembre costituiscono un passaggio. Le ore di luce cominciano a diminuire, la natura intorno si colora delle sfumature della terra nella sua ultima esplosione, prima del riposo invernale, e tutto si tinge di nero e arancio. Sono i giorni di Halloween: la vigilia di Ognissanti, quando il confine tra il mondo dei vivi e quelli che non lo sono più sembra farsi più sottile e, complice anche il calendario, si attraversa questo ponte, inseguendo mete che esaltino il clima di mistero. La regione rumena della Transilvania, un tempo terra contesa tra Sassoni, Magiari e Rumeni, continuamente attaccata dagli Ottomani, è indissolubilmente legata ad una figura dal profilo sfumato, il cui nome evoca mistero, fascino e suggestione: Dracula.

