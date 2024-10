Tesei, presidente uscente che corre per la Il reato è abolito, Tesei archiviata. Proietti: «Resta l’inopportunità politica» il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Il reato è abolito, Tesei archiviata. Proietti: «Resta l’inopportunità politica» Leggi tutto su Cms.ilmanifesto.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cms.ilmanifesto.it: A poco più di due settimane dal voto, l’annunciato testa a testa umbro per la presidenza della Regione conosce un primo scossone. Donatella, presidente uscente che corre per la Il: «» il manifesto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Umbria, indagine per abuso d’ufficio sulla presidente. La procura chiede l’archiviazione: ilè ab…; Donatellaindagata per abuso d'ufficio: caso già archiviato per l'abolizione del; Umbria, Donatellaindagata per fondi agricoli: il gip archivia; Umbria, indagine per abuso d’ufficio sulla presidente. La procura chiede l’archiviazione: il; Indagine per abuso d'ufficio sue Agabiti: si salvano per l'abolizione delvoluta dal governo; Umbria, indagine per abuso d’ufficio sulla presidente. La procura chiede l’archiviazione: il

La presidente umbra Tesei indagata, ma l’abolizione dell’abuso d’ufficio la salva

(editorialedomani.it)

La governatrice era sotto indagine per l’utilizzo di fondi europei. Il governo ha abrogato il reato: procedimento archiviato. Le opposizioni chiedono spiegazioni. Lei: «Strumentalizzazioni» ...

Era indagata per abuso d'ufficio ma il governo ha cancellato il reato: archiviata Donatella Tesei

(informazione.it)

E' stata già archiviata dal gip di Perugia l'indagine per abuso d'ufficio a carico della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e dell'assessora Paola Agabiti. Lo ha annunciato… Leggi ...

Umbria, governatrice Tesei sotto indagine ma la procura archivia

(msn.com)

La posizione di Donatella Tesei è da archiviare perché il fatto non è più previsto come reato: è scritto così su uno dei fascicoli approdati recentemente dalla procura all'ufficio del Gip di Perugia.

Umbria, a pochi giorni dal voto arriva l'archiviazione per Donatella Tesei. "Ma la sinistra ha speculato..."

(informazione.it)

''Il fatto non è più previsto dalla legge come reato': così il gip di Perugia ha proceduto all'archiviazione dell'indagine per abuso d'ufficio nei confronti della Presidente della regione Umbria, Dona ...