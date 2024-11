Hospitality Management Forum 2024: dal 24 al 26 novembre a Lecce - Se state cercando qualche informazione su #AIFBM Associazione Italiana Food & Beverage Manager, allora eccovi serviti con l’attesissimo Hospitality Management Forum 2024. L’interessante evento è in programma dal 24 al 26 novembre 2024 presso la bellissima cornice targata Hilton Garden Inn Lecce, nel cuore del Salento. Un evento annuale tutto da vivere e da gustare, interamente rivolto alle figure professionali operanti nel panorama dell’ospitalità e della ristorazione organizzata. Divenuto nel corso degli anni punto di riferimento del Food&Beverage Management italiano e non, all’Hospitality Management Forum 2024 di Lecce i professionisti del settore si danno appuntamento per una tre giorni davvero molto intensa e ricca di emozioni. Giornate full-immersion di confronto, condivisione, networking. Danielebartocciblog.it - Hospitality Management Forum 2024: dal 24 al 26 novembre a Lecce Leggi tutto su Danielebartocciblog.it (Danielebartocciblog.it - venerdì 1 novembre 2024)- Se state cercando qualche informazione su #AIFBM Associazione Italiana Food & Beverage Manager, allora eccovi serviti con l’attesissimo. L’interessante evento è in programma dal 24 al 26presso la bellissima cornice targata Hilton Garden Inn, nel cuore del Salento. Un evento annuale tutto da vivere e da gustare, interamente rivolto alle figure professionali operanti nel panorama dell’ospitalità e della ristorazione organizzata. Divenuto nel corso degli anni punto di riferimento del Food&Beverageitaliano e non, all’dii professionisti del settore si danno appuntamento per una tre giorni davvero molto intensa e ricca di emozioni. Giornate full-immersion di confronto, condivisione, networking.

