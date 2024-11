Panorama.it - Giovanni Besenzoni: l'inventore-artista della Nautica

Leggi tutto su Panorama.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Panorama.it: Siamo negli anni Sessanta, quando molte aziende che producono motoscafi, iniziano ad accusare la crisi che sta gravando sul settore nautico. In una di queste fabbriche, a Sarnico, sul lago d’Iseo, lavora un ventenne che, un po' per necessità ma soprattutto per intuizione, decide di fronteggiare la situazione in un modo originale: in un comparto dove non esiste l’esternalizzazione, dove tutto, dalla progettazione al collaudo viene rigorosamente eseguito all’interno dell’impresa, lui si propone come «terzista». Offre ai costruttori, il vantaggio di non preoccuparsirealizzazione dei componenti: perché se ne sarebbe occupato lui.