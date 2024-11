F1, Gp Brasile: Piastri in pole nella gara sprint, terzo Leclerc - Oscar Piastri su McLaren ha conquistato la pole position nella gara sprint del Gp del Brasile di Formula 1. L’australiano ha chiuso con il tempo di 1.08.899 precedendo il compagno di squadra Lando Norris (1.08.928) e la Ferrari di Charles Leclerc (1.09.153. Quarto posto per Max Verstappen e quinto per l’altro ferrarista Carlos Sainz. Lapresse.it - F1, Gp Brasile: Piastri in pole nella gara sprint, terzo Leclerc Leggi tutto su Lapresse.it (Lapresse.it - venerdì 1 novembre 2024)- Oscarsu McLaren ha conquistato lapositiondel Gp deldi Formula 1. L’australiano ha chiuso con il tempo di 1.08.899 precedendo il compagno di squadra Lando Norris (1.08.928) e la Ferrari di Charles(1.09.153. Quarto posto per Max Verstappen e quinto per l’altro ferrarista Carlos Sainz.

