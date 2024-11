Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Abbiamo fatto il massimo con il set-up di oggi. Dobbiamo sempre attaccare”

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- Va in archivio senza infamia e senza lode il venerdì di Interlagos per la Ferrari, che ha chiuso la Sprint Qualifying in terza posizione con Charles Leclerc ed in quinta con Carlos Sainz. Si preannuncia dunque una Sprint Race da affrontare tutta all’attacco per la Scuderia di Maranello, che proverà ad insidiare le McLaren dopo la doppietta odierna sul giro secco firmata da Oscar Piastri e Lando Norris. “Non so se sia un risultato buono per domani, ma è il meglio che potevamo fareper l’assetto che avevamo. Cercheremo di fare un lavoro migliore per le vere qualifiche di domani. Noi comunquevinto le ultime due gare dalla seconda fila. Non so comunque se sia una buona previsione, ma cercheremo comunque di fare del nostro meglio anche domani“, dichiaraai microfoni di Sky Sport.