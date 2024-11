Dilei.it - È green mania! Le unghie verde oliva di sono il trend autunnale da provare

Leggi tutto su Dilei.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dilei.it: Se c’è un colore che sta davvero facendo breccia nei cuori di molti in questo autunno/inverno 2024 è il. Ma non di una tonalità qualunque, il protagonista assoluto delle tendenze moda della stagione è il, o per molti ilmilitare. Una sfumatura che cattura lo sguardo, non troppo forte ma nemmeno pastello, che dona carattere a ogni look e che è diventato un vero must have anche in campo beauty, e più precisamente nella manicure. Perché diciamolo pure, tra bordeaux e borgogna, sfumature del marrone, nero e tonalità intense di blu, leil colore da sfoggiare durante l’autunno/inverno per garantirsi una nail art che spicchi e in perfetto mood con istagionali.