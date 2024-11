Ilfoglio.it - “Corpo” e “libertà”: le parole tabù della gravidanza per altre persone

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfoglio.it: Nei giorni scorsi mi è successo di frequentare, più che non avessi mai fatto, il temaper– quella che le convinzioni contrarie preferiscono chiamare dell’utero in affitto. Resto in una specie di soggezione, non tanto per l’argomento – inoccasioni sostanzioso – che sono un uomo: il tema riguarda, sia pure con grandi differenze, sia donne che uomini, per tenermi a questa nomenclatura “binaria”. Piuttosto, mi pare che l’intreccio fra posizioni di principio e valutazioni caso per caso sia qui difficile da sbrogliare. E non è detto che si debba prendere posizione su tutto, al contrario: delle moltissime cose di cui non si sa come parlare, meglio tacere.