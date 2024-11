Conte: «Conosco il calcio. Oggi Politano è elogiato. Quando perderemo, diranno che gioca troppo basso» (Di venerdì 1 novembre 2024) Conte presenta in conferenza stampa il match tra Napoli e Atalanta, valido per l’undicesima giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica alle 12.30 allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo la vittoria con il Milan, con l’Atalanta c’è un’insidia mentale? «C’è l’insidia di una squadra forte che l’anno scorso ha vinto l’Europa League battendo il Leverkusen. Si è qualificata per la Champions, è una squadra che Oggi deve essere annoverata tra le squadre forti senza dubbio. Di questo va dato merito al club, a Gasperini che in tutti questi anni ha fatto un lavoro straordinario. Ho grande stima di lui che è stato anche il mio allenatore. E’ una persona che stimo molto perché tramite il duro lavoro ha ottenuto grandi risultati, Oggi l’Atalanta è una realtà. Non vinci l’Europa League se non sei forte. Ilnapolista.it - Conte: «Conosco il calcio. Oggi Politano è elogiato. Quando perderemo, diranno che gioca troppo basso» Leggi tutto su Ilnapolista.it (Di venerdì 1 novembre 2024)presenta in conferenza stampa il match tra Napoli e Atalanta, valido per l’undicesima giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica alle 12.30 allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo la vittoria con il Milan, con l’Atalanta c’è un’insidia mentale? «C’è l’insidia di una squadra forte che l’anno scorso ha vinto l’Europa League battendo il Leverkusen. Si è qualificata per la Champions, è una squadra chedeve essere annoverata tra le squadre forti senza dubbio. Di questo va dato merito al club, a Gasperini che in tutti questi anni ha fatto un lavoro straordinario. Ho grande stima di lui che è stato anche il mio allenatore. E’ una persona che stimo molto perché tramite il duro lavoro ha ottenuto grandi risultati,l’Atalanta è una realtà. Non vinci l’Europa League se non sei forte.

