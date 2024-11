Cecchetto-Pezzali, lite continua. Ora la moglie di Max sbotta sui social… (Di venerdì 1 novembre 2024) Claudio Cecchetto ai microfoni di Radio Radio aveva sganciato una bomba. “La riconoscenza non è dovuta, ma è sinonimo di intelligenza: più una persona è intelligente, più è riconoscente”. Parole che sembrano rifarsi alla relazione professionale ormai conclusa con Pezzali, con il quale Cecchetto non nasconde una certa delusione. “Preferirei parlare di cose belle. Non è un campione di riconoscenza, tutto qua,” ha affermato il talent scout, evitando ulteriori dettagli, ma lasciando intendere che la mancanza di riconoscimento di Pezzali sia stata per lui una ferita. Le parole di Cecchetto però, non sono passate inosservate. Debora Pelamatti, moglie di Pezzali, ha risposto tramite un post su Instagram che sembra diretto proprio al produttore. Thesocialpost.it - Cecchetto-Pezzali, lite continua. Ora la moglie di Max sbotta sui social… Leggi tutto su Thesocialpost.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Claudioai microfoni di Radio Radio aveva sganciato una bomba. “La riconoscenza non è dovuta, ma è sinonimo di intelligenza: più una persona è intelligente, più è riconoscente”. Parole che sembrano rifarsi alla relazione professionale ormai conclusa con, con il qualenon nasconde una certa delusione. “Preferirei parlare di cose belle. Non è un campione di riconoscenza, tutto qua,” ha affermato il talent scout, evitando ulteriori dettagli, ma lasciando intendere che la mancanza di riconoscimento disia stata per lui una ferita. Le parole diperò, non sono passate inosservate. Debora Pelamatti,di, ha risposto tramite un post su Instagram che sembra diretto proprio al produttore.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Gerry Scotti sullo scontro tra Max, il retroscena del conduttore sul cantante degli 883; 883, Claudio: “Non guardo la serie e non parlo di Max: nessuno gli aveva dato retta”; Claudiosu Max: "Il più irriconoscente". Con Sabrina Salerno un flirt; "? Indimenticabile, come persona un po' meno". La stoccata dia Max;e i 70 anni: «Mike Bongiorno mi scelse per errore, a Fiorello dissi di svecchiarsi»; Mauro Repetto: «Maxe Claudio? Spero facciano pace. Lasciando gli 883 ho perso tanti soldi, ma non mi importa»; Approfondisci 🔍

Ecco perché Claudio Cecchetto e Max Pezzali hanno litigato

(informazione.it)

Uno chiedeva libertà, l’altro gratitudine. È intorno a questi due parallele che non si sono più incontrate che si è rotto il legame tra Claudio Cecchetto e Max Pezzali. Trent’anni di lavoro e amicizia ...

Max Pezzali e la lite con Claudio Cecchetto, la versione di Mauro Repetto e il motivo della fine degli 883

(notizie.virgilio.it)

Mauro Repetto ha parlato della lite tra Max Pezzali e Claudio Cecchetto, ma ha anche spiegato perché - a un certo punto - ha detto addio agli 883: la sua versione ...

Gerry Scotti sullo scontro tra Max Pezzali e Cecchetto, il retroscena del conduttore sul cantante degli 883

(informazione.it)

Gerry Scotti ha deciso di intervenire sullo scontro tra Max Pezzali, ex frontman degli 883, e il talent scout Claudio Cecchetto. Il rapporto tra i due, fondato su trent’anni di amicizia e collaborazio ...

Claudio Cecchetto: "Più una persona è intelligente, più è riconoscente. E Max Pezzali non è un campione di riconoscenza"

(huffingtonpost.it)

Il talent scout ai microfoni con RadioRadio: "È molto difficile scegliere. Però, con alcuni riesci a costruire un rapporto più ...