Ilfogliettone.it - Catastrofe a Valencia: la ricerca di sopravvissuti continua. Oltre 200 morti

Leggi tutto su Ilfogliettone.it

(Ilfogliettone.it - venerdì 1 novembre 2024)- A tre giorni dall'inizio della catastrofica alluvione che ha colpito, il bilancio delle vittimea salire, superando i 200. La tempesta DANA ha scaricato una quantità di pioggia equivalente a quella che normalmente cade in un anno intero, provocando un disastro senza precedenti nella regione. Le autorità locali sono impegnate in operazioni di soccorso disperate, mentre circa 366.000 abitanti rimangono senza acqua potabile e 50.000 sono al buio.Emergenza e polemicheLe immagini delle strade trasformate in fiumi e delle case sommerse dal fango raccontano una tragedia umanitaria. In particolare, il sindaco di Chiva, Amparo Fort, ha dichiarato che ci sono ancora molte auto abbandonate nelle aree colpite, con la speranza che alcune possano contenere persone ancora vive.